Homem morto em bar em Novo Progresso fingia ser policial

(Foto:Reprodução)- André Laerte Palhares Miranda, foi morto a tiros enquanto estava em um bar situado na Rua do Peixotinho, nas proximidades do correio, bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

De acordo com testemunhas, uma moto se aproximou do estabelecimento no qual André estava. Um homem desceu e atirou contra a vítima. Ainda de acordo com testemunhas, ao menos três tiros atingiram a vítima que morreu no local.

Leia mais:Desumano- Gestante na hora do parto é abandonada em cadeira no Hospital Municipal de Novo progresso

André bastante conhecido em Novo Progresso, desportista, andava pelos bairros por toda cidade, sempre sem veículos, sozinho, migrava de bairro em bairro, conforme informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso, varias pessoas foram vitimas dele, ao se passar por policial.

Relatos

*“Ele chegou em meu estabelecimento, pediu cerveja, bebeu por horas aí disse que era policial, que outro dia pagava a bebida, e saiu”. Passado dias fiquei sabendo que a informação dele era falsa, nunca mais apareceu.

**Outra vitima do Dedé, disse que chegou no bar pediu uma cerveja, depois pediu para leva-lo até certo local que foi chamado para uma emergência da polícia. Eu o levei, ficou me devendo nunca mais apareceu, aí descobri que ele erra nada de policial, me enganou, disse.

***Outro relato de um jovem motociclista, “encostei em um estabelecimento no bairro Jardim América, minha moto tinha escapamento adulterado, turball, uma pessoa se aproximou e disse ser policial, disse que iria chamar a polícia, pediu R$ 50 e me deixou ir embora. Em seguida avisei meus colegas que passaram pelo local e identificaram a pessoa que se passava por policial.

****Outra pessoa confirmou:verdade uma vez ele chegou em mim e no meu marido falando que era policial mesmo

Conforme a polícia, André Laerte Palhares Miranda (Dedé), estava sozinho em uma mesa do estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e atiraram contra ele.

A vítima não reagiu e foi atingida por disparos na cabeça e morreu.

Testemunhas afirmam que Dedé estava diariamente no local e se apresentava como policial. Os suspeitos fugiram.

O caso será investigado pela Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso( Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa -DHPP).

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...