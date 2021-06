Desumano- Gestante na hora do parto é abandonada em cadeira no Hospital Municipal de Novo progresso

Esta mais um caso de tantos já ocorrido somente em 2021 no Hospital Municipal de Novo Progresso.(Foto:Redes Sociais)

Uma gestante, Maria Clara Teixeira dos Santos de 17 anos que havia sendo acompanhada pelo HMNP, em hora de parto chegou na ala de atendimento do Hospital no sábado dia 27 de maio, foram atendidas mandaram voltar para casa e aguardar, chegando em casa a gestante ainda passando mal retornou na noite, não foi atendida mandaram voltar para casa e aguardar, Neste domingo (30) , ela retornou com muita dor e corrimento, e foi abandonada no banco de espera para atendimento. Segundo a irmã da gestante, o atendimento do hospital alegou que não podia alojar a gestante no leito sem antes ser atendida. A gestante não suportava mais a dor. Segundo a família a gestante estava contração deste a sexta-feira(28).

Os parentes contaram que apesar dos apelos dos familiares para que ela fosse atendida rapidamente, os funcionários do hospital disseram que era preciso esperar.

“Mandaram-na esperar e ela ficou ali deita com muita dor”. A mãe da gestante “Lucinete” que está no Maranhão (já foi moradora de Novo Progresso) , comovida com situação da filha, em ouvir choro da filha , pediu transferência para clínica particular onde foi atendida na urgência e teve a filha que recebeu o nome de Luiza Emanuelly.

O caso foi postado pela família nas redes sociais e revoltou os internautas.

*Bom dia!!! Sou a irmã da gestante que aparecer nessas fotos tirei ela ontem do hospital municipal com urgência gastou o quê nós não temos pra salva a vida dela e a da neném… ontem mesmo ela deu entrada na clínica sinhá e ela passar bem agora graças á Deus

*Meus Deus se sua mãe tivesse aqui né ..eles não tinham feito isso q falta de amor. E Respeito

*Rose Silva -sim minha mãe que liberou a clínica pra minha irmã ser operada

* Thal De Anna Sts-Tenho vídeo dar hora tirando a neném tava só coco dentro da minha irmã.

As perguntas enviadas pelo Blog para prefeitura são visualizadas ,mas não respondidas. A prefeitura de Novo Progresso usa da pratica sempre após as ocorrências emitir notas com suas justificativas.

Com Informações/Blog Adecio Piran

