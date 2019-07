Homem que trabalha em empresa de segurança invade residência e ameaça jovem por relacionamento com filha.

Homem não aceita namoro da filha e invade residência da mãe do namorado e ameaça que vai matar o jovem – provável genro.

Ele também quebrou móveis da casa e levou mais duas pessoas para ameaçar o namorado da filha.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela mãe do Jovem Adeilson Dentes dos Santos de 25 anos , teve a residência invadida por volta das 12h19mn desta quarta-feira(03) pela porta da frente que foi arrombando a porta e moveis quebrados dentro da residência.

Segundo a mãe de Adeilson que registrou o BO (Boletim de Ocorrência) o acusado de invadir a residência é conhecido por “MARENHÃO” e trabalha como segurança em uma empresa da cidade de Novo Progresso ele esteve outras vezes na residência procurando pelo filho e ameaçando.

A mãe relata na ocorrência policial que a filha do segurança Marenhão esta gravida e ele não concorda com o relacionamento dos dois. A mãe tem medo que o pior aconteça ao filho e pede medidas preventivas da policia.

Policia

Segundo a policia o caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (04), e providencias já estão sendo tomadas o acusado foi intimado e devera prestar esclarecimentos sobre a acusação.

