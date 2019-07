Caminhão-tanque do Ibama é incendiado por madeireiros em Rondônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A retaliação vem ao desencontro com os ficais Ambientais que queimaram mais de 20 máquinas pesadas de madeireiros, mesmo depois da ordem do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de proibir a queima de equipamentos e máquinas pesadas nas operações.

As informações é que madeireiros tomaram o caminhão do motorista e atearam fogo, o distrito de Pacarana, fica que fica cerca de 90 quilômetros da cidade de Espigão do Oeste em Rondonia.

Segundo informações do Jornal Nacional , moradores da cidade de Espigão do Oeste queimaram um caminhão de combustível que ia abastecer viaturas e helicóptero da Polícia Federal e IBAMA.

