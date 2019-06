Homem oferece recompensa de R$ 1000 para quem ajudar recuperar moto roubada frente ao ginásio do esporte em Novo Progresso

Homem que teve moto roubada em frente ao ginásio de esportes na noite de quinta-feira (30), o dono oferece recompensa de R$ 1000 (Mil Reais) para quem levar ao paradeiro que ajude recuperar a motocicleta.

Uma moto modelo Honda Broz , cor preta , placa OSX 1846 (Foto) , foi roubada na noite de quinta-feira dia 30, por volta das 20h.

O fato aconteceu em frente ao Ginásio de Esporte no Bairro Jardim Santa Luzia em Novo Progresso.

Quem tiver qualquer informação ligar por favor para a polícia e para os seguintes contatos; (93) 98115 1985 e/ou (93) 98134 1651, as informações que levarem ao paradeiro da motocicleta terá R$ 1000 (mil reais) de recompensa pelo proprietário.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...