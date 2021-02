Policia Militar apreende Homem com Galos e Acessorios de Rinha em Novo Progresso

NOVO PROGRESSO – DURANTE ABORDAGEM EM VEÍCULO, POLÍCIA MILITAR APREEMDE HOMEM COM GALOS E ACESSÓRIOS DE RINHA. (Imagem Ilustrativa)

Foi apresentado pela polícia Militar, na noite do dia 20 de Fevereiro de 2021, por volta das 23h00min, a polícia Militar deste município, que estava na localidade da Avenida Jamanxim, centro da Cidade, realizou a abordagem em um veículo (carro); realizado uma busca no interior, foi encontrado dois animais, sendo galos de briga, os mesmos estavam em condições degradantes no assoalho do veículo, ambos os animais estavam cobertos com uma capa de pano, vendados.

“”Os policiais encotraram vários acessórios, que eram utilizados nos animais, para tornarem ainda mais letal durante as brigas”.

O condutor do veículo e proprietário dos animais, confessou aos policiais que os dois galos eram de briga; os policiais conduziram o nacional, que foi identificado como Alaor a delegacia de polícia civil, junto dos animais e matérias apreendidos, sendo lavrado os procedimentos legais e cabíveis contra o mesmo, onde foi liberado após prestar depoimento, onde responderá por maus tratos a animais.

Os dois animais foram levados para um sítio, tendo os devidos cuidados em uma área rural.

Redação: Jailson Rosa Para o Jornal Folha do Progresso

Foto: Divulgação polícial Civil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...