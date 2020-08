Pai e filho são alvos de operação da PF por exploração ilegal de garimpo em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O nome da operação é uma referência ao Córrego do Papagaio, local onde a investigação teve início. A área estava sendo poluída com os rejeitos do garimpo ilegal.

Na operação de hoje, os bens dos investigados foram bloqueados, tendo em vista que há indícios de que a aquisição do garimpo foi quitada com os lucros da própria exploração ilícita de ouro.

