Homem procurado por duplo homicídio no estado de Mato Grosso é preso em Rurópolis

Paulo Cortes, 48 anos, é acusado por duplo homicídio e foragido da Justiça de Terra Nova do Norte (MT) — Foto: Redes Sociais.

O homem estava foragido da Justiça de Terra Nova do Norte (MT) onde responde pelo crime.

A Polícia Civil de Rurópolis, sudoeste paraense, cumpriu um mandado de prisão, nesta quinta-feira (4), contra um homem identificado como Paulo Cortes, 48 anos. De acordo com a polícia, ele estava foragido da Justiça de Terra Nova do Norte (MT) onde responde pelo crime de duplo homicídio.

Segundo a polícia, o acusado é natural de Barra de São Francisco (ES) e estava com mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Justiça de Terra Nova do Norte. Os policiais se mobilizaram para localizar o foragido após autorização do delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho.

O núcleo de inteligência da Polícia Civil realizou um levantamento de informações para descobrir o paradeiro de Paulo no município de Rurópolis. Após a confirmação das informações, o homem foi localizado.

O acusado estava morando em uma residência na invasão do Rodeio que fica na zona urbana do município. Uma guarnição se deslocou até o endereço.

No local, o homem foi avistado e abordado pelos policiais. Confirmada a identificação do foragido, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis para procedimentos cabíveis.

Paulo Cortes deverá ser recambiando para o estado de Mato Groso, onde responde pelo crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/08/2022/17:41:19 com informações G1 Santarém

