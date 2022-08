Caminhão carregado de milho explode na rodovia Transamazônica, no Pará

A explosão aconteceu no distrito de Miritituba e não houve vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: Reprodução)

Um caminhão carregado com milho explodiu nesta sexta-feira (5), no km 1118, da BR-230, conhecida como rodovia Transamazônica, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A explosão aconteceu no distrito de Miritituba e não houve vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por conta do acidente, apenas uma das vias está liberada. Uma equipe da PRF segue realizando ‘Siga e Pare’ à espera do guincho para a retirada do veículo.

Imagens da explosão mostram uma grande cortina de fumaça saindo do caminhão tomado pelo fogo.

