Ministra Marina Silva participa de inauguração de novas sedes do ICMBio e Serviço Florestal em Santarém

Marina Silvia durante o discurso de inauguração em Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

As cerimônias foram realizadas na manhã desta sexta-feira (19).

A ministra do Meio Ambiente Marina Silvia participou na manhã desta sexta-feira (19), das cerimônias de inauguração das novas sedes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), em Santarém, no oeste do Pará.

Estiveram presentes na inauguração a ministra da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze; o presidente do ICMBio, Mauro Pires; o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian; o diretor da GIZ no Brasil, Jochen Quinten; e Elliana Peres Torelly de Carvalho, secretaria geral do Ministério Público da União. Na oportunidades, eles destacaram a importância da cooperação internacional para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

De acordo com informações do ICMBio, as obras, custeadas pelo Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia, representam um investimento de 36 milhões de euros dos governos alemão e brasileiro, resultado de uma iniciativa em execução há 11 anos.

Para a ministra Marina Silva, essas inaugurações simbolizam o fortalecimento das ações de preservação ambiental e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais na região Amazônica. As novas instalações oferecerão melhores condições para o desenvolvimento de projetos de conservação, pesquisa científica e manejo florestal.

A Gerência Regional Norte (GR1) do ICMBio é responsável por 133 unidades de conservação federais no bioma Amazônia, cobrindo uma área total de 63 milhões de hectares. Sua estrutura inclui quatro coordenações regionais localizadas em Manaus (Amazonas), Porto Velho (Rondônia), Belém e Santarém (Pará). Cerca de 420 servidores efetivos e 985 agentes ambientais temporários atuam na Gerência Regional Norte, fortalecendo a gestão e preservação das áreas protegidas.

A Unidade Regional BR-163 do SFB, criada em 2008, opera nos estados do Pará, Amapá e parte do Amazonas, além de executar ações técnicas em todo o país. Suas atividades incluem o planejamento, execução e monitoramento de atividades florestais, gestão de contratos de concessão, apoio às comunidades locais e implementação de políticas ambientais. A unidade regional também participa ativamente de eventos, audiências públicas e parcerias regionais para promover o uso sustentável dos recursos florestais e da bioeconomia.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/15:40:34

