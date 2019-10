Homem que anunciava produtos que furtava na internet morre em confronto com a PM em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Ele foi encontrado após uma vítima reconhecer seu monitor que foi furtado e marcar um encontro

Um homem identificado como Antônio Brandão da Cruz morreu após ser alvejado por policiais militares na noite de ontem, quarta-feira (16), no Complexo VS10, bairro Parques das Nações II, em Parauapebas, sudeste paraense. Ele era acusado por diversos roubos e furtos na cidade, anunciando os produtos que ele obtinha de forma ilegal em um site de compra e venda. Além do suspeito morto, a Polícia Militar também prendeu Matheus da Cruz Silva.

Por volta das 20h30, um homem acionou a Polícia Militar para comunicar que um monitor havia sido furtado há dois dias de dentro de seu depósito, e ele encontrou o mesmo aparelho sendo anunciado para venda no aplicativo OLX. Ele disse que marcou um encontro com o anunciante, para fingir que ia comprar o monitor, e pediu ajuda da Polícia.

Eles se deslocaram ao endereço, e quando a polícia chegou ao local com a vítima, foram recepcionados com diversos disparos. Os policiais contam que atiraram de volta, com dois tiros atingindo o tórax de Antônio, que caiu no chão, ferido.

Um outro homem que estava naquele endereço correu para o fundo do quintal durante o tiroteio. Os policiais o seguiram e ordenaram que ele parasse, mas como ele não só não acatou a ordem como entrou em luta corporal com os PMs, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Com o suspeito morto, a PM apreendeu uma pistola calibre .40 de numeração raspada. Após uma revista completa na residência, foram encontradas três bicicletas, um aparelho de som, uma caixa amplificadora, um relógio, uma televisão, e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Os PMs contam que ainda levaram o home ferido ao Pronto Socorro Municipal de Parauapebas, mas ele morreu antes de chegar ao hospital. Matheus Da Cruz e os objetos achados na casa foram levados à 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.

