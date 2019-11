UNAMA realiza Oficina de Turbante

Atividade foi em alusão ao Dia da Consciência Negra e falou do significado do item para as mulheres

Na última sexta-feira (22), a UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, por meio do curso de Direito, realizou uma “Oficina de Turbante” em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado no Brasil em 20 de novembro, data de reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil.

A oficina foi ministrada pela quilombola Rafaela Santos que, antes de começar a prática de turbantes, falou um pouco sobre a Consciência Negra e o significado do turbante para as mulheres. Participaram da oficina alunos, professores e convidados.

A coordenadora adjunta do curso de Direito e professora de Direitos Humanos da UNAMA, Mara Roberta Cardoso, ressaltou a importância de trazer para o Centro Universitário um momento de reflexão sobre a Consciência Negra. “A UNAMA, como uma instituição particular, quebra paradigmas. Trazer para a universidade esse diálogo é uma reflexão para o momento que vivemos. Nós estamos falando de um momento de responsabilidade social importante”, destacou.

