Marido corta pênis de homem após presenciar cena de estupro contra a esposa

17/10/2019 09:20 Redação com The Sun

Quando ela estava nas imediações do apartamento, foi abordada por um homem, posteriormente identificado como Dmitry Ivchenko, de 25 anos, que a teria atacado por trás. Quando o marido chegou nas proximidades do local, escutou um barulho quando acabou presenciado o suspeito apertando a garganta da mulher e a estuprando.

O caso de um homem que ficou revoltado após presenciar uma cena de abuso contra a esposa ganhou repercussão em jornais ao redor do mundo. O casal estaria com os amigos em um restaurante quando, por volta de 1h da manhã, a mulher saiu do local para ir para casa, sendo seguida pelo marido cerca de 10 minutos depois.

