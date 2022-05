Homem que matou jovem com tiros na cabeça em Santarém é preso no Amazonas

(Foto : Reprodução) – Na tarde de terça-feira (17), Juan Sidney Carneiro Malcher, de 25 anos, acusado de matar a tiros Endy Adley Lima Serra, 22 anos, em um posto de combustível no município de Santarém, foi preso na rua Visconde de Santa Cruz, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), flagrou Juan em posse de diversas substâncias entorpecentes, balança de precisão e anotações provenientes do tráfico, resultando na prisão em flagrante por tráfico de drogas. (As informações são da Diene Moura).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, as diligências de captura iniciaram após a Homicídios do Pará informar sobre o paradeiro do suspeito no Amazonas. “A delegacia de homicídios da Polícia Civil do Pará (PC-PA) nos informou que o infrator estava escondido no Amazonas, começamos o trabalho de inteligência, levantando as informações para localizá-lo, e logramos êxito em sua prisão”, informou a autoridade policial.

Juan responderá pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas e ficará à disposição do Poder Judiciário em Manaus.

Endy Adley (Vítima)

O crime

Na manhã do dia 7 de novembro de 2021, Endy Adley, natural de Manaus (AM), foi morto em um posto de combustível, localizado no cruzamento da rua Angelim com a Avenida Fernando Guilhon, bairro Maracanã em Santarém. A vítima ao chegar no posto e sentar na calçada para tomar um refrigerante foi alvejado com cerca de quatro a cinco tiros na cabeça. Os tiros foram disparados por Juan Sidney que chegou no local em uma motocicleta.

Segundo as investigações, momentos antes do crime, a vítima teria se envolvido em uma briga em frente a uma casa de festa, situada na Magalhães Barata com João XXIII, bairro Esperança.

De acordo com a Delegada da Especializada em Homicídios de Santarém, Raíssa Beleboni, Juan Sidney já estava na condição de foragido.

“Caso o Juan responda em liberdade pelo crime de tráfico, a probabilidade de ser transferido para Santarém é maior. Se ele permanecer preso por tráfico, a probabilidade de ser transferido diminui, toda a logística de transferência depende de decisão judicial. Sabíamos que ele tinha envolvimento com o tráfico e havia a informação dele ser membro de facções criminosas”, disse.

