Mulher é esfaqueada durante briga em frente a casa noturna em Altamira | PA; vídeo

Foto: Reprodução | Agressões entre duas mulheres foram acompanhadas por várias testemunhas

Uma briga entre mulheres foi registrada em Altamira, sudoeste do Pará, na noite de ontem (13). Uma das vítimas ficou gravemente ferida. A confusão foi gravada durante a madrugada em frente a uma casa noturna na rua Sete de Setembro. As mulheres aparecem trocando agressões e rolam no chão. Um homem e uma mulher tentam separar a briga, mas é difícil conter os ânimos das duas.

Enquanto isso, outras pessoas filmam e gritam incitando a confusão. Na gravação, a mulher de vestido rosa aparece com um canivete nas mãos e desfere golpes na rival. No vídeo é possível ver o momento em que ela comete o crime. Após ficar ferida, a vítima que foi atingida três vezes foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento

(UPA).

Um boletim de ocorrências foi registrado na Seccional Urbana. Segundo informações repassadas à polícia, a mulher esfaqueada estaria gravemente ferida. A autora ainda não foi localizada. Aqui onde tudo aconteceu costuma ficar movimentado aos finais de semana, os frequentadores compram bebidas alcoólicas, ouvem músicas e também saem de uma casa de festas que fica na mesma rua.

A Delegacia de Homicídio está na condução do inquérito. A mulher autora das agressões é investigada por tentativa de assassinato.

Diligências são feitas para tentar localizar a suspeita. Não foi divulgado o motivo da confusão entre as duas que resultou no grave ferimento de uma das envolvidas que teve o pulmão perfurado.

Mulher é esfaqueada durante briga em frente a casa noturna em Altamira | PA

Leia https://t.co/cyPP2iCmW4 pic.twitter.com/rJCAbR5cYy — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 15, 2024

