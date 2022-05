Onda de violência no Pará: em seis dias, estado tem 15 atentados contra agentes de segurança; 7 morreram

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) afirmou nega que esteja ocorrendo toque de recolher em Belém informou que a Operação Impacto continua de forma ostensiva, “com mais de três mil PMs nas ruas para fortalecer a segurança na região metropolitana de Belém e no interior do Estado”.

Na Universidade do Estado do Pará (Uepa), aulas presenciais chegaram a ser suspensas na noite de quarta-feira (18) devido às informações de ameaças de novos episódios de mortes violentas.

“Eles vão buscar alvos, em situação de vulnerabilidade. Pessoas que já estão na reserva, portanto, já não se enxergam mais como ameaça constante ao crime. Ainda assim, representam um troféu para as organizações do tráfico”.

“Daí em diante, ninguém conseguiu mais dormir, nem ter paz. Foi a noite quase toda pensando nessa situação, se colocando no lugar da esposa que perdeu o guarda municipal, da esposa do soldado, que era bem conhecido no Panorama XXI”, afirma a esposa de militar.

Mesmo durante a operação, os ataques continuaram durante à noite. Criminosos balearam um soldado reformado no ombro, no conjunto Panorama XXI, em Belém.

“São 1.050 policiais nas ruas, mais de 350 viaturas (…) para garantir a paz, a tranquilidade, acima de tudo, combater a criminalidade e a violência no estado do Pará”, anunciou.

“A nossa rotina, hoje se resume a uma só palavra: medo. Nós ficamos, praticamente, presas dentro de casa, sem poder sair, sem poder estar em lugares públicos com muita gente. É o que todas as mães e esposas de policiais estão passando nesse momento”, ela conta.

Durante série de ataques, governo mobiliza policiais militares em operação pelas ruas da região metropolitana. Nas periferias, o clima é de tensão entre moradores. (As informações são do g1 Pará — Belém).

