Homem que matou namorada com golpes de barra de ferro e facadas é encontrado morto

Segundo a PM, corpo foi encontrado pendurado em uma árvore na fazenda onde ele trabalhava. Crime foi na noite da última quarta-feira (21) em Curral de Dentro. (Foto:Reprodução internet)

O homem, de 53 anos, que era procurado pela Polícia Militar após matar a namorada, em Curral de Dentro, foi encontrado morto nesse domingo (25).

Segundo o sargento Carlos Alberto da Silva Oliveira, o homem cometeu suicídio e corpo foi encontrado pendurado em uma árvore na fazenda onde ele trabalhava.

“Desde o dia do crime, estávamos fazendo rastreamento e ontem [domingo] um vaqueiro da fazenda o encontrou morto. Ele já tinha comentado com algumas pessoas que iria se matar”.

Ainda de acordo com o sargento, Sebastião Bispo Criador foi visto na fazenda no sábado (24) e a suspeita é de que tenha se matado na madrugada de domingo. A perícia foi acionada e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Montes Claros.

Sobre o caso

Juliana Cassiano de Morais foi morta dentro de casa com golpes de barra de ferro e facadas. No dia do crime, duas filhas dela contaram à polícia que o homem entrou na casa da família após pular o muro e arrombar a porta da cozinha.

Juliana estava no quarto com uma das filhas quando foi surpreendida pelo homem armado com uma barra de ferro. A menina disse que presenciou a mãe entrando em luta corporal com o autor e depois, ela conseguiu fugir do local pulando a janela.

A mulher foi encontrada morta na porta da casa com lesões na cabeça e três perfurações no braço.

Por Marina Pereira, G1 Grande Minas

26/07/2021 09h46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...