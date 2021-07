Fies: inscrições para o segundo semestre estão abertas

O resultado dos pré-selecionados será divulgado no começo de agosto

A partir de hoje (27), interessados em se inscrever no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem fazer as inscrições que seguem abertas até o dia 30 de julho no site do programa. O prazo é referente às vagas do segundo semestre de 2021.

Essa edição do Fies conta com 69 mil vagas oferecidas. Para conseguir o financiamento, o candidato precisa ter obtido média das notas nas cinco provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 450 pontos, nota superior a zero na redação e não ter feito o Enem na condição de “treineiro”. A nota do Enem pode ser de qualquer uma das edições anteriores do exame a partir de 2010.

Os cursos com vagas disponíveis para financiamento pelo programa estão listados no site do Fies, assim como o número de vagas disponibilizadas para cada estado. O resultado dos candidatos dos pré-selecionados em chamada única será divulgado no dia 3 de agosto e o prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies podem disputar uma das vagas da lista de espera. Esses participantes serão inseridos automaticamente na lista, cujo prazo de convocação será de 4 a 31 de agosto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

