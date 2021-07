Após separação, affair assume romance com Eduardo Costa: ‘Magia de amar’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No final de junho, Mariana foi acusada pelo ex-marido, Eduardo Polastreli, de abandonar os três filhos deles e ser amante de Eduardo Costa, e permaneceu se relacionando com o sertanejo.

“Uma nova história um filme para viver / Me trouxe a magia de amar você / Uma nova história um pouco de ilusão / Devolveu a paz desse meu coração / Ah, coração…”, escreveu ela, citando um trecho de Uma Nova História, música do próprio Costa.

(Foto:Reprodução) – Mariana Polastrelli assumiu o romance com Eduardo Costa. A influencer, que se envolveu com Costa em meio a polêmicas, já que ela era casada quando o affair veio a público, postou uma foto beijando o cantor sertanejo.

