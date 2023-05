Homem que saiu de Macapá para buscar tratamento em casa de recuperação em Santarém é morto a tiros no Residencial Salvação

De acordo com populares, vítima identificada como Darlon da Fonseca Maciel fugiu da Casa de Recuperação em março.

Um homicídio foi registrado na noite de terça (9) em Santarém, no oeste do Pará. Um homem identificado como Darlon da Fonseca Maciel foi morto a tiros no Residencial Salvação.

De acordo com populares, o homem teria saído de Macapá para buscar por tratamento para dependência química em uma Casa de Recuperação de Santarém.

Aínda segundo moradores, a vítima fugiu da casa de recuperação no mês de março deste ano.

O crime aconteceu na rua Pirele, moradores relatam ter ouvido aproximadamente 6 tiros. A suspeita é que Darlon da Fonseca Maciel tenha sido assassinado por dois homens, que fugiram do local em uma motocicleta, logo após cometer o crime.

A polícia foi acionada por moradores que ouviram os disparos vindo de um construção abandonada. O corpo da vítima foi encontrado pela polícia em uma das lajes dessa construção inacabada, que segundo moradores a vítima estava se abrigando.

Equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves estiveram no local e realizaram os primeiros procedimentos perícias em busca de alguma pista que possa levar aos verdadeiros suspeitos pela morte do jovem.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. A polícia investiga o crime.

