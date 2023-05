Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Rita Lee

Cantora Rita Lee durante lançamento do livro “Rita Lee, Uma Autobiografia”, no Conjunto Nacional, na cidade de São Paulo, no dia 16 de novembro de 2016. – (foto:Reprodução)

Medida será publicada no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira, 9; presidente classificou a artista como um dos ‘maiores e mais geniais nomes da música brasileira’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou nesta terça-feira, 9, um luto oficial de três dias pela morte da cantora Rita Lee Jones de Carvalho. A medida já foi assinada e será publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A informação foi compartilhada pelo chefe do Executivo em suas redes sociais e, além do luto, o petista classificou a artista como “dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira” estando sempre “a frente do seu tempo”. “Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. […] Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória”, publicou o presidente. O chefe do Executivo brasileiro também aproveitou para exaltar o humor e a eloquência de Lee, além de ter enfrentado o machismo e inspirado mulheres no rock e na arte. “Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro”, finalizou.

São Paulo também decreta luto

A Prefeitura de São Paulo também decretou nesta terça-feira luto oficial de três dias no município pelo falecimento da cantora Rita Lee. O decreto, que foi assinado pelo prefeito em exercício, Milton Leite, ressalta que a artista foi a “grande rainha do rock brasileiro”. Mais cedo, Leite já havia pronunciado sobre a morte da Rita Lee. “A cidade de São Paulo e o país perdem hoje uma grande cantora e artista paulistana. Rita Lee era uma apaixonada pela cidade e pela liberdade. Ela deixará um grande silêncio no cenário artístico e cultural do nosso país. Nossos sentimentos aos familiares”, disse. O governo do Estado de São Paulo divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da cantora. “Figura importante da música brasileira, a paulista marcou gerações com canções e apresentações. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs”.

