Homem que se apresentava como dono de garimpo em Itaituba, tem 1.371 kg de ouro apreendido pela PRF

Ouro e dinheiro apreendidos pela PRF com um condutor de caminhonete — (Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, oeste do Pará, apreendeu mais de um quilo de ouro que estava sendo transportado pelo condutor de uma caminhonete, no domingo (15), sem documentação de origem.

De acordo com a PRF, era por volta das 11h quando a equipe da Pronta Resposta, durante a Operação Eleições 2020, abordou a caminhonete. Desconfiados, os policiais realizaram busca pessoal e veicular encontrando aproximadamente de 1.371 kg de ouro bruto dividido em três volumes. A princípio, a suspeita é de que o minério tenha sido extraído de forma ilegal.

Também foi encontrada com o condutor a quantia de R$ 4.900,00, e ainda de acordo com a PRF, ele não soube explicar a origem do dinheiro. O condutor se apresentou aos policiais rodoviários como dono de garimpo em Itaituba, na região sudoeste do Pará.

Os policiais rodoviários federais encaminharam o condutor preso à Delegacia de Policia Federal de Santarém para as devidas providências.

Os agentes da PRF avaliaram o valor do ouro em aproximadamente R$ 315 mil.

G1 Santarém

