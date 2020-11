E-book gratuito com revisões para o Enem 2020 é lançado pelo Educa Mais Brasil

No e-book está disponível plano de estudos com estratégias e métodos para aprimorar a organização diária

Para ajudar os alunos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, nesta edição, está sendo marcada pela dificuldade em colocar os estudos em dia, devida a suspensão das aulas presenciais, o Educa Mais Brasil, programa de iniciativa privada que oferta bolsas de estudo lançou, na última semana, o “E-Book de Revisão Enem Check”. O material é gratuito e pode ser baixado no site do Educa ou clicando aqui.

As provas do Enem que seriam aplicadas neste mês foram adiadas para 2021, especificamente nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, para o Enem digital. Por isso, materiais como esse são indispensáveis para quem está estudando.

“Não sei se dá para correr atrás de todo prejuízo, mas, com certeza, dar aquela revisada final e pegar dicas que fazem toda a diferença na hora da prova é possível. É importante enfatizar que tudo depende da base do aluno. É essencial que ele venha estudando ao longo do tempo e que aproveite essa reta final para pegar dicas, macetes e investir em repertórios socioculturais”, explica a professora Carol Silveira.

Embora o tempo esteja curto para aqueles que precisam estudar além da conta, ainda é possível chegar no dia da prova com uma bagagem de conhecimento maior. No e-book de revisão Enem está disponível um plano de estudos com estratégias e métodos para aprimorar a organização diária, cronograma com os assuntos divididos por área, dicas de filmes e séries relacionadas a cada uma das quatro áreas de conhecimento abordadas no exame, dicas de livros para ler e pesquisar, além de sites de outros projetos também do Educa Mais Brasil voltados para o Enem, como o Me Explica!, série de vídeos no YouTube, e o Guia Enem.

A professora Carol também aconselha nesta renal final o uso de plano e métodos de estudo, como os disponíveis no e-book. É a partir dessa estratégia que os candidatos poderão gerir as suas rotinas de estudo, focando melhor nos assuntos em que possuem dificuldades.

“Fazer o seu planejamento de estudo é fundamental para o aluno nessa retal final, sobretudo, porque é necessário elencar quais são os temas mais recorrentes na avaliação. Não dá tempo de estudar tudo a uma altura dessas do campeonato, mas há tempo para focar nos assuntos que mais caem na prova. Então, assim, se elimina desperdício de tempo e faz com que o aluno foque mais no que ele tem mais dificuldade”, conclui a professora.

