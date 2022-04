Homem quebra braço de idoso por ter ‘buzinado demais’ em via pública; vídeo

O agressor – não identificado – desembarcou do veículo, se deslocou até janela do carro da vítima e imobilizou o braço do idoso (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A cena foi filmada por passageiros de um ônibus e postada nas redes sociais

Um homem quebrou o braço de um idoso, na última terça-feira (12), em São Vicente, litoral de São Paulo. O agressor teria ficado incomodado pela forma que o idoso buzinava durante um engarrafamento. (As informações são de Rayanne Bulhões).

A violência no trânsito durou alguns minutos. Um vídeo está circulando nas redes sociais. Veja:

O agressor desembarcou do veículo, se deslocou até janela do carro da vítima e imobilizou o braço do idoso. A cena foi filmada por passageiros de um ônibus. O homem mais novo não foi identificado.

Segundo o G1, o agressor fugiu no momento em que uma viatura da Polícia Militar se aproximou do local. O idoso precisou receber atendimento médico depois de ser atacado. Enquanto segurava o braço da vítima, o agressor gritava: ‘sabe com quem está falando?’ e ‘sabe para quem você buzinou?’.

