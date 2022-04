Pai e filho de 13 anos são agredidos em condomínio, no Pará

(Foto:Reprodução) – Caso ocorreu no último domingo (10) e foi registrado na Seccional da Marambaia

Um adolescente de 13 anos foi vítima de agressão, no último domingo (10), no condomínio Fit Mirante do Parque, localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O agressor foi um homem, supostamente identificado como investigador da Polícia Civil e morador do mesmo residencial. Ao tirar satisfação com o agressor sobre o ocorrido, o pai da criança também foi agredido. Imagens do circuito de segurança registraram a agressão, que teria sido causada por um desentendimento entre as crianças durante uma brincadeira. (As informações são do O Liberal).

A briga começou quando uma criança conduziu um homem, sem camisa, na direção da vítima. Ao se aproximar, o homem dá um tapa no adolescente e ameaça bater novamente no garoto.

Na sequência, o adolescente teria ido até o apartamento onde mora e contou para os pais o que havia acontecido. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o casal, já no andar térreo do prédio, confrontando o agressor e mais um grupo de pessoas que estavam na área de lazer do condomínio.

De acordo com relatos, a mãe do adolescente perguntou quem teria agredido o filho dela. Na mesma hora, o grupo respondeu com xingamentos e partiu para cima do pai do garoto. A mãe, que segurava uma criança pequena no colo, tentou apartar a briga.

Após cair no chão, o pai do adolescente chegou a ser imobilizado e recebeu vários chutes. Outros moradores que estavam próximos e a equipe de segurança do condomínio chegam e tentam apartar a briga.

A Polícia Militar é chamada, mas os agressores deixam o local antes da chegada da guarnição. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia, na manhã da última segunda-feira (11). Nesta quarta (13) uma denúncia foi aberta na Polícia Civil contra um dos envolvidos.

Em nota, a PC afirmou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA). O adolescente foi encaminhado para realização de exame de corpo de delito e escuta especializada.

