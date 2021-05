Homem recusa se vacinar com voluntária negra

A jovem relatou que ficou sem reação após a ação do homem ao ouvir a recusa do homem por causa da cor de sua pele. O caso aconteceu na Bahia, um dos Estados com a maior população afrodescendente do Brasil. – (Foto:| Reprodução)

A vacinação contra a Covid-19 se tornou motivo de esperança por dias melhores em todo o país. Apesar de ser algo positivo, infelizmente, em alguns casos, o ambiente de imunização também foi cenário para racismo, preconceito e desrespeito com os profissionais de saúde atuantes na campanha.

Um desses casos que repercutiu nas redes sociais ocorreu na última segunda-feira (17), quando um homem, não identificado, recusou-se a ser vacinado por uma voluntária pelo simples fato de ela ser negra. O fato ocorreu na Bahia.

A vítima de racismo é Thais Carvalho, estudante do 10º semestre de enfermagem. A jovem atua como voluntária na campanha de vacinação.

Ela relatou que perguntou ao homem se ele queria ser vacinado. A resposta foi imediata: “não”.

“Mas o filho dele fazia a ficha para ele receber a vacina. Então me abaixei para ficar na altura dele [o homem é cadeirante] e perguntei por que ele não queria ser vacinado. Ele me disse: ‘Você é negra’. Fiquei sem reação e saí”, contou.

A estudante conta que essa não foi a primeira vez que vivenciou algo do tipo, mas que não era capaz de descrever o que sentiu. “Eu já tinha passado por outras situações de racismo na vida, com olhares preconceituosos, mas nada parecido com isso”, declarou.

Eu não acreditei nas coisas que ouvi. Ele se recusou a ser vacinado por mim, porque sou negra. Isso tirou o meu chão, eu fiquei em estado de choque”, finaliza

Com informações do UOL

