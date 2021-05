Lula fala sobre chances de enfrentar Bolsonaro nas eleições 2022

Ex-presidente Lula é um dos principais cotados para enfrentar Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 | Foto: Reprodução

O ex-presidente também fez um breve balanço sobre as ações de política exterior brasileiro nos dois mandatos dele

Com a retomada dos direitos políticos, o ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva tem sido cotado como um dos possíveis adversários do atual presidente, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022. Liderando em algumas pesquisas eleitorais, Lula comentou sobre a participação no próximo pleito eleitoral.

Em entrevista para Paris Match, o petista confirmou que vai ser candidato a presidente e enfrentará Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022, principalmente, se estiver em uma boa posição nas pesquisas eleitorais.

“Se estou na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais e gozo de boa saúde, sim, não hesitarei. Acho que fui um bom presidente. Criei laços fortes com a Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia”, afirmou Luís Inácio.

“Sob meu mandato, o Brasil tornou-se um importante ator no cenário mundial, notadamente criando pontes entre a América do Sul, África e os países árabes, com o objetivo de estabelecer e fortalecer uma relação Sul-Sul e demonstrar que o predomínio geopolítico do Norte não era inexorável”, completou Lula.

