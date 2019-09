Homem sai para caçar e horas depois é encontrado morto dentro da mata em Alenquer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois de procurar na área onde ele havia falado que ia caçar, a mãe de Celialdo encontrou o corpo do filho ferido a tiro. A família registrou o caso na delegacia e trabalha também com a hipótese de tiro acidental.

“Eu escutei o tiro e os cachorros correndo. Pensei que ele tivesse matado a paca, mas já estava amanhecendo e ele não voltou para casa”, disse. Por volta de 5h, Marli foi à casa do sogro para iniciar as buscas ao companheiro.

Um homem de 29 anos foi encontrado morto e com uma perfuração de tiro em uma aérea de mata na comunidade Curupira, em Alenquer, no oeste do Pará. Celialdo de Lima, de 29 anos, tinha saído na madrugada de domingo (15) para caçar e não retornou para casa.

