Homem saiu do Show cancelado de Zé Felipe em Novo Progresso morre ao colidir com carreta em Moraes Almeida; passageira fica ferida.

“Matheus de Oliveira de Sousa”, morreu ao colidir com seu veículo (Saveiro) de frente com uma carreta na BR-163, perímetro urbano do distrito de Moraes Almeida (Distante 10km de Novo Progresso)

O motorista Matheus de Oliveira de Sousa, morreu, no início da manhã deste domingo (13), por volta das 6h30, após colidir de frente com um caminhão na BR-163, em Moraes Almeida, distrito de Itaituba (PA). (A informação é do Portal plantao24horasnews)

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, “Matheus”, juntamente com uma passageira de prenome “Jennifer”, dirigia um veículo modelo Saveiro. No local do acidente, o motorista do caminhão relatou aos policiais como o acidente ocorreu.

“Carlito” informou que conduzia sua carreta em sentido a cidade de Novo Progresso (PA), quando “Matheus” veio em sua direção e saiu da preferencial; desse modo, houve a colisão.

Após a casualidade, ele e sua passageira foram encaminhados ao Posto de Saúde de Moraes Almeida e, posteriormente, para o Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP). Na unidade hospitalar, Matheus já chegou sem vida; e a passageira, com lesões.

No interior do veículo Saveiro, havia um litro de Uísque e algumas cervejas. O fato foi comunicado ao delegado de plantão, que orientou ao motorista da carreta ir ao município de Trairão (PA) registrar um boletim de ocorrência para procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/11:59:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...