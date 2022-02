Casal de PMs salva mototaxista de assalto e prende bandidos no Pará

(Foto:Reprodução) – Sabrina e Murilo são policiais militares no Maranhão e ajudaram a prender dois assaltantes que agiam na Belém-Brasília

O casal Sabrinna Silva e Murilo Rocha ajudava um primo a transportar a motocicleta dele até o município de Salinópolis, quando percebeu um assalto em andamento contra um mototaxista na BR-010, no perímetro de São Miguel do Guamá. (As informações são de Emanuel Maciel)

Eles são policiais militares do estado do Maranhão e resolveram agir em socorro da vítima. Os dois desceram do veículo e efetuaram a abordagem. A vítima estava em luta corporal contra a dupla de assaltantes, que logo se rendeu com a chegada improvável dos policiais. O caso ocorreu na tarde de ontem, 13.

Após a ação oportuna e a prisão dos bandidos, o casal está fazendo sucesso nas redes sociais, com milhares de seguidores e elogios pela conduta. Sabrinna conta no vídeo que, no momento da ação, estava com muita dor de cólica e correu descalça no asfalto quente.

Ela narra em vídeo ter ficado satisfeita com o resultado final da intervenção. E diz que o “instinto policial” prevaleceu.

14/02/2022

