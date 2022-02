Homem é preso após balear jovem e matar ex-namorada em festa no interior do Pará

Na madrugada deste domingo (13), o homem identificado como Raimundo Santos, mais conhecido como ‘Raimundim’ matou a ex-namorada, Raquel Veiga, a tiros durante uma festa no município de Bom Jesus do Tocantins, situado no interior do Pará.

Segundo informações de testemunhas, ‘Raimundim’, entrou armado durante o show do cantor Gabriel Gava. Durante a ação criminosa, o ex avistou Raquel Veiga com algumas amigas e posteriormente conversando com outro homem, o que motivou o assassinato da jovem.(A informação é do Correio de Carajás)

De acordo com o delegado José Lênio Duarte, o acusado confessou o crime, mas acreditava que tinha apenas ferido a ex-companheira. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Um dos tiros atingiu Rainara de Souza Costa, que estava próximo e precisou ser levada para um hospital.

Raquel trabalhava como atendente em uma farmácia da cidade de Bom Jesus, enquanto Raimundo atuava como tirador de açaí e ajudante de pedreiro. Conforme a mãe de Raimundim, Antônia Pinheiro de Almeida, o filho de 27 anos, tinha um relacionamento conturbado com Raquel desde 2015. Entre idas e vindas, sempre houve brigas e muita tensão.

Após o assassinato, o acusado foi preso na saída da festa em posse de um revólver Taurus calibre 38. Passou o restante da noite na delegacia e foi ouvido em depoimento. Raimundim confessou que realizou três disparos e deverá ser encaminhado para o CTMM (Centro de Triagem Masculino de Marabá), considerado porta de entrada para o sistema penal do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/11:33:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...