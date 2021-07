Homem se recusa a colocar máscara, aponta arma e ameaça: ‘Encho sua cara de bala’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As imagens mostram dois homens discutindo, um dentro da clínica, e outro do lado de fora. O homem que estava em frente ao estabelecimento parou no local após ouvir os gritos da pessoa armada. “Você está xingando a mulher porque a mulher está falando uma coisa que ela está certa”, disse o primeiro.

Após ser solicitado a colocar a máscara, um homem foi filmado com uma arma na mão e fazendo ameaças de atirar. Ele estava em uma clínica médica e se recusava a usar a proteção contra a covid-19, obrigatória em todo o município de Belo Horizonte (MG), onde a cena foi registrada nesta segunda-feira (26). As informações são dos jornais O Globo e O Tempo.

