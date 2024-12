Correios divulgam local de prova de concurso; veja como acessar

Os Correios divulgaram, neste domingo 8, os locais de prova do concurso público que vai preencher 3 mil vagas em todo o País. Ao menos 1,6 milhão de pessoas se inscreveram no certame para cargos de nível médio e superior.

Para saber o local de prova, o candidato deve acessar a página oficial do concurso. Nela, será preciso acessar a aba “local de provas”.

As inscrições foram finalizadas em outubro e, de lá para cá, os participantes se submeteram a um processo de verificação de cadastro.

As provas serão realizadas no próximo dia 15 de dezembro e valem para os cargos de analista de Correios (superior) e agente de Correios (ensino médio).

No primeiro caso, o salário inicial é de 6.872,48 reais. Já no segundo caso, o salário inicial é de 2.429,26 reais. Para os dois cargos, os funcionários vão receber vale alimentação de cerca de 1,4 mil reais, além de outros benefícios.

A banca que realiza o concurso dos Correios é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que já informou, através do edital do certame, que a prova será composta por 50 questões de múltipla escolha. No caso dos candidatos aos cargos de nível superior, será preciso escrever uma redação.

A validade do concurso dos Correios é de um ano, contando da data de homologação do resultado final. O prazo pode ser prorrogado por mais um ano.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

