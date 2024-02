Homem suspeito de estuprar adolescente no Museu Emílio Goeldi é preso em Ananindeua-Pará

Polícia encontrou imagens de pornografia infantojuvenil no celular do acusado durante mandados de busca e apreensão.

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (8), em Ananindeua, na Grande Belém, pelo crime de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil. Ele também é suspeito de ter estuprado uma adolescente de 17 anos no Museu Paraense Emílio Goeldi.

As investigações iniciaram no ano passado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) Santa Casa, após denúncias da jovem, que informou ter sido estuprada após encontrar com o homem, com quem conversava por uma rede social. O encontro foi provocado pelo suspeito no Emílio Goeldi, onde a vítima já estava com amigos. Na ocasião, ele levou a vítima para um local mais afastado, onde praticou o crime.

Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém. No cumprimento dessas ordens judiciais, realizadas na casa do suspeito, o aparelho celular do homem foi apreendido. Nele, a equipe da Polícia Científica identificou imagens de pornografia infantojuvenil.

“Foi a partir da denúncia da vítima que a gente pode chegar no autor. Então ressalto a importância de denunciar para que a polícia possa atuar na prisão desses criminosos. Também é muito importante o cuidado com quem você conversa na internet, pois mesmo em local público pode acontecer, como foi nesse caso”, explicou a titular da Deaca, Karina Figueredo.

“Essa ação ressalta a importância das denúncias e do comprometimento das autoridades em proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. A PCPA continua em trabalho permanente para proteger o cidadão e garantir a justiça”, afirmou o delegado-geral, Walter Resende.

Ao longo das apurações também foi identificada uma segunda vítima de estupro, que na época da ocorrência também era adolescente. O homem foi encaminhado para a Deaca e em seguida encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal procurou o Museu Emílio Goeldi para dar um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/15:33:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...