Mais de 10 kg de maconha são encontrados em mala de passageira no Pará

Drogas estavam dentro de mala. — Foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Mulher levantou suspeitas por nervosismo durante questionamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10,74 kg de maconha que estavam dentro da mochila de uma passageira que viajava em um ônibus, no quilômetro 623 da BR-230, em Altamira, sudeste do Pará.

O caso foi divulgado nesta terça-feira (7) pela corporação. Segundo os agentes, durante fiscalizações, a equipe abordou o veículo e iniciou a verificação de documentos e bagagens.

Os policiais relataram que uma passageira chamou atenção pelo excesso de nervosismo quando perguntada sobre sua origem, destino e o motivo da viagem. Ela informou que embarcou em Santarém, no oeste do estado e que iria até Marabá, no sudeste paraense.

De acordo com a PRF, ao fazer a inspeção na bagagem da passageira, a equipe percebeu um forte odor característico de maconha e, em seguida, encontraram oito tabletes com a substância ilegal.

Questionada pela equipe, a passageira informou que pegou a droga em Manaus (AM) e que o destino seria Marabá.

Os agentes comunicaram que, após ser presa, a mulher foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal (PF) de Altamira, para as medidas cabíveis por tráfico de drogas.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/17:27:32

