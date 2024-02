Gustavo Henrique, de 20 anos, compartilhou a situação estranha e viralizou nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (7), as redes sociais foram tomadas por um mistério envolvendo um jovem que acordou com os olhos roxos, sem nenhuma explicação aparente. Gustavo Henrique, de 20 anos, compartilhou a situação estranha em seu TikTok, acumulando mais de 10 milhões de visualizações.

No vídeo publicado, Gustavo descreve o momento em que percebeu a coloração estranha ao redor dos olhos, inicialmente com a cor esverdeada. Pouco tempo depois, os olhos do jovem começaram a inchar, acompanhados de uma sensação de ardor e excesso de lágrimas. “(Estavam) ardendo muito, muito inchados, lacrimejando bastante. Não sei o que pode ter acontecido”, contou.

No dia seguinte, os olhos desincharam, mas a região ficou roxa, deixando Gustavo ainda mais intrigado. “Não sei se foi alguma reação alérgica, sou bem alérgico a tudo. Mas, simplesmente, não sei o que pode ter acontecido”, acrescentou. Além disso, Gustavo mencionou sentir dor ao tocar na área afetada e revelou que a exposição ao sol também incomoda.

“Eu realmente fui dormir sem isso, sem essas manchas, e acordei com isso. Fiz uma consulta básica, não foi nenhum bicho”, explicou Gustavo, que até mesmo brincou com a situação dizendo que é uma “máscara de Carnaval”.

Nos comentários, os internautas apresentaram diversas teorias, desde uma “mordida de barata” até consequências da descoloração do bigode. No entanto, todas as suposições foram descartadas pelo próprio Gustavo. Segundo ele, é necessário esperar por outros resultados de exames para saber o que de fato aconteceu.

Veja vídeo:

Jovem acorda com olhos roxos sem explicação e intriga web; vídeo

Leia mais: https://t.co/2opC5kxVWp pic.twitter.com/kjniecTP25 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 8, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/15:08:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...