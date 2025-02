Homem suspeito de matar esposa a facadas em bar na frente das filhas tem prisão convertida em preventiva em MT

Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, estava foragido e foi preso na quinta-feira (30) — Foto: Polícia Civil

Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, foi preso na quinta-feira (30); vítima foi identificada como Regiane Alves da Silva, de 29 anos.

O homem suspeito de esfaquear a esposa Regiane Alves da Silva, de 29 anos, no pescoço em um bar de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nessa sexta-feira (31). Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, estava foragido e foi preso um dia após esfaquear a vítima enquanto ela estava com uma das filhas do casal no colo.

Durante a audiência de custódia, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) se manifestou pela conversão. O promotor de Justiça Brício Britzke teve o o pedido acolhido integralmente, devido a gravidade do caso e a fuga do suspeito.

Emival é pai das duas filhas que presenciaram o crime. Ele e Regiane eram casados há oito anos. As crianças foram entregues ao conselho tutelar.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Mauro Apoitia, a vítima havia registrado uma medida cautelar contra o suspeito no ano passado, mas que ela mesma retirou depois. “Pela dinâmica do evento, de testemunhas que estavam próximas no bar disseram que eles estavam brigando. Localizamos no ano passado ela teve uma medida protetiva a favor dela, mas ela mesma retirou essa medida”, disse.

Entenda o caso

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver Regiane sentada com a filha de três anos no colo e a outra filha, de 8 anos, sentada ao lado. Após uma discussão, o suspeito entra no estabelecimento, em seguida ele sai e atinge a vítima com golpes de faca. Ela chega a levantar, mas cai no chão em seguida, ainda segurando a filha (assista acima).

Emival fugiu em seguida em um veículo e o abandonou em uma via da cidade. Já Regiane foi atingida no pescoço e morreu no local.

Fonte: Jardes Johnson, g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/15:47:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...