Operação contra o tráfico de drogas é realizada em porto no sudoeste do Pará

(Foto: Reprodução) – A mesma operação também acontece em Altamira.

Uchiha o cão farejador do canil da Guarda Municipal de Altamira foi essencial para a realização da operação contra o tráfico de drogas no final de semana. Ele realizou o trabalho de vistoria de malas e até insumos levados pelas embarcações de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

A operação aconteceu no porto de Vitória do Xingu devido à quantidade de passageiros que pegaram embarcações para Senador José Porfírio para participar do Festival do Caratinga. Ao todo 600 pessoas foram abordadas.

“Estamos fazendo uma ação conjunta com a Polícia Militar e Canil da Guarda Municipal para garantir a segurança de todos.”, disse Vitor Danilo, delegado.

A ação aconteceu durante os dois de fluxo intenso de pessoas. O Ministério Público também fez parte da operação. O festival já conta com mais de três décadas de tradição e é considerado um dos mais importantes do Xingu, atraindo turistas e moradores da região.

“Essa operação com certeza vai continuar e acontece tanto com pessoas que saem de Vitória do Xingu como de pessoas que chegam aqui.”, explicou Mailzo Silva, sargento da Polícia Militar.

A mesma operação também acontece em Altamira. No dia 30 de janeiro, a Guarda apreendeu nove pedras de uma substância semelhante a crack. A droga estava enterrada nas proximidades do trapiche da orla da cidade. Ao final da ação em Vitória não houve prisão ou apreensão de entorpecentes.

Fonte: Mateus Souza – Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/15:55:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...