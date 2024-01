Homem tem cabeça esmagada por carreta durante transferência de carga em Manaus

(Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda) – – O autônomo Bruno Brandão, de idade não informada, morreu esmagado por uma carreta, nesta sexta-feira (5), quando os veículos se preparavam para fazer uma transferência de carga, na avenida Solimões, no Distrito Industrial 1, na zona leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a carreta estava se posicionando na traseira da outra carreta, para fazer a passagem de carga de uma para a outra, quando o homem teve a cabeça esmagada entre os veículos pesados. A vítima morreu na hora.

O homem não era funcionário e havia sido pago para ajudar no descarregamento. Testemunhas informaram que a vítima atuava como autônoma prestando vários tipos de serviço como o de carregador.

O motorista do caminhão envolvido no acidente precisou ser socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após entrar em estado de choque.

A perícia foi acionada e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2024/08:04:26

