Conscientização ambiental: 5 passos para restaurar fotos e proteger o futuro

(Imagem de Akil Mazunder no Pexels) – A civilização trouxe um impacto imenso ao meio ambiente. Por isso, ações de conscientização ambiental são fundamentais para garantir um futuro próspero e equilibrado.

A conscientização ambiental é um movimento muito explorado nos últimos anos. Trata-se de um movimento global que institui como pequenas ações cotidianas podem impactar no meio ambiente.

Muitas vezes quando pensamos sobre as questões ambientais, consideramos apenas as grandes queimadas ou insistentes cortes de árvores.

No entanto, atitudes como jogar lixo no chão também é uma agressão e contribui para a poluição daquele local. Por outro lado, fechar a torneira ao escovar os dentes, separar o lixo para reciclagem, são consideradas ações positivas.

A grande maioria das pessoas só percebe os impactos ambientais quando visualiza o antes e depois através de fotos. E é justamente neste importante ponto da conscientização ambiental que iremos focar.

A restauração de fotos possibilita total compreensão sobre como a história daquele local aconteceu, recuperando relatos do passado para proteger o futuro.

Aprenda como restaurar fotos antigas com 5 passos simples:

1.Tenha um editor de fotos confiável

Quando falamos sobre restaurar foto, significa melhorar uma imagem já existente. Geralmente, são arquivos físicos, de câmera analógicas que, por ações do tempo, são danificadas.

Qualquer tipo de arquivo físico, quando não é armazenado ou manipulado adequadamente, acaba ficando amarelado, com arranhões, rasuras e até se apagando.

Por isso, é necessário implementar alta tecnologia e procedimentos específicos para recuperar essas imagens e torná-las o mais próximo possível do momento em que foram obtidas.

Obviamente que essa missão requer um bom software de correção de imagens. O CapCut Online é um ferramenta inteiramente funcional e intuitiva para editar e restaurar fotos antigas.

Totalmente gratuita, a solução é utilizada diretamente no navegador e é compatível com os sistemas operacionais mais usados: Windows, Mac e Linux.

Aplicando a Inteligência Artificial, o CapCut Online oferece aos seus usuários a facilidade de, em poucos cliques, restaurar completamente suas fotos. Dessa forma, não se exige horas de edição ou altos níveis de conhecimentos.

2. Crie sua Conta no CapCut Online

Como todos os recursos da plataforma estão disponíveis usando apenas o navegador, o primeiro passo para restaurar as fotos antigas é criar uma conta no CapCut Online.

Para isso, acesse o site do editor de fotos, e, no canto superior direito, clique em “Criar Novo”. Você poderá escolher entre usar uma conta de sua rede social, ou incluir um endereço de e-mail.

O cadastro no site é muito rápido e bastante simples, como a usabilidade e as ferramentas da plataforma. O usuário precisa apenas seguir as instruções para criar a conta e desbloquear os recursos da solução.

É válido ressaltar a possibilidade de vincular os projetos em nuvem. O próprio CapCut Online salva suas criações com esse formato de armazenamento.

Também é possível vincular as contas do Google Drive e Dropbox para acessar ou carregar as imagens ou vídeos que deseja editar.

A partir do momento que a sua conta for criada, você terá acesso ao menu inicial do CapCut Online.



3. Use a Inteligência Artificial para restaurar as fotos

Já na interface inicial, há um menu de funcionalidades, no canto esquerdo da tela. A última delas, antes de “Espaços”, são as “Ferramentas mágicas”.

Esse conjunto de funções disponibiliza uma série de opções para que o usuário use a Inteligência Artificial para acelerar suas produções. Dentre elas, está a possibilidade de restaurar fotos antigas.

Para que seja possível usar a IA para reparar ruídos, descoloração, arranhões e partes faltantes das fotos antigas, clique em “Restauração de foto antiga”

Ao fazê-lo, uma nova aba será aberta em seu navegador. Será nesse espaço que você irá desenvolver seu projeto para recuperar as fotos.

A seguir, adicione os arquivos a serem restaurados. Você poderá arrastar e soltar os arquivos, ou carregá-los do computador ou do armazenamento em nuvem.

A partir do momento em que a foto é carregada o CapCut Online já ativa a IA. É só esperar que o processo de geração se encerre que, em poucos segundos, haverá uma nova versão daquela foto.

4.Otimize o resultado

Assim que a IA fizer sua função, você irá se deparar com uma foto muito mais nítida, com os efeitos do tempo minimizados.

Além disso, há opção para colorir uma imagem em preto e branco ou sépia. Ao lado direito da imagem que foi restaurada, clique sobre a opção “Colored” para colorir artificialmente a imagem.

Instantaneamente a foto será colorida com cores suaves para gerar uma representação mais fidedigna. Essa possibilidade potencializa o impacto da imagem.

Uma foto preto e branca de uma floresta não possui o mesmo impacto do que, a mesma fotografia, mas, representando uma imensa área verde. Embora seja o mesmo registro, as cores são um diferencial imenso.

Aproveite também para ir em “Editar mais” no canto superior direito da tela para aperfeiçoar a imagem gerada.

5. Salve a versão restaurada

Agora que sua imagem está pronta, será necessário salvá-la. Para isso, clique sobre “Exportar” no canto superior direito da tela. Em poucos segundos o CapCut Online irá realizar o download do arquivo.

Estando salva em seu computador e pronta para uso, as fotos restauradas irão proporcionar que as pessoas tenham maior atenção em relação ao ambiente em que vivem.

A arte, principalmente a fotografia, tem a capacidade de ressaltar a importância da conscientização ambiental. Essencialmente, ao gerar um olhar mais sensível e analista sobre a questão.

Quando nos deparamos com duas imagens comparativas, como por exemplo, uma praia límpida e outra poluída, é impossível não ser tocado por essas mudanças.

Além disso, esses registros podem demonstrar como existem possibilidades melhores de descarte. Como, por exemplo, o reuso dos materiais recicláveis.

De fato, as fotografias, e principalmente a restauração de fotos antigas são fundamentais para o movimento social. Crie sua conta no CapCut Online e impulsione as ações de conscientização ambiental.

