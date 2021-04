Homem tem casa arrombada e decide fazer justiça com as próprias mãos

(Foto:Reprodução) – Alertado sobre quem teria sido o autor da invasão, vítima foi atrás do ladrão e o matou a pauladas

Um homem passou de vítima a acusado após resolver do seu jeito uma “afronta” sofrida. Gean Souza Santos, 24 anos, conhecido como “Loirinho”, teve a casa casa arrombada e alguns objetos pessoais roubados no dia 18 deste mês, enquanto havia saído para beber em um bar da cidade de Presidente Figueiredo (AM).

Ao retornar, foi avisado por uma vizinha sobre quem teria sido o autor do arrombamento e não contou conversa: foi tirar a história a limpo e acabou por matar o desafeto a pauladas.

O corpo de Líbio Sabino Barroso de Oliveira, 38 anos, foi encontrado boiando em um lago próximo à comunidade Fé em Deus, localizada no KM 68, da rodovia estadual AM-240, em Presidente Figueiredo. Chamados para tender a ocorrência, policiais da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) foram até o local, juntamente com policiais militares, guardas civis municipais e homens do Corpo de Bombeiros.

“Localizamos dois indivíduos que testemunharam o crime e afirmaram que Gean era autor do delito. Segundo eles, no dia 18 de abril deste ano, o jovem teria espancado a vítima com socos e pauladas até a morte e, em seguida, carregado o corpo de Líbio e jogado no lago, próximo ao local do crime”, relatou o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP.

A testemunha contou que no dia do crime, por volta das 18h, estava bebendo com Gean, e ao retornarem para casa, encontraram a residência com marcas de arrombamento e verificaram que alguns objetos haviam sido roubados. Uma vizinha informou ao dois que viu Líbio arrombando a casa.

Em seguida, Gean saiu à procura Líbio e o encontrou próximo dali. Começou então uma discussão entre os dois e Gean passou a agredir o seu desafeto com um pedaço de madeira, espancando-o até a morte. Com base no depoimento, foi solicitado à Justiça mandado de prisão, expedido pela Comarca de Presidente Figueiredo.

No último domingo (25), Gean foi encontrado e preso em um sítio localizado da Comunidade Fé em Deus. Ele irá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

