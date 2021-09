Homem tem mal súbito durante prova do Detran e vem a óbito, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde da segunda-feira (13), por voltas da 14 horas, um homem identificado com Jaime Elói, 60 anos, teve um mal súbito dentro das dependências do Detran, durante a realização de uma prova prática de carro para a categoria “E”, e com isso veio a óbito.

Segundo informações, ele teria desmaiado assim que terminou a prova prática de caminhão. Bombeiros civis que estavam no local, aguardando a vez para também fazerem a prova prática, logo iniciaram os procedimentos de primeiros socorros até a chegada do Samu, no entanto, o homem acabou não resistindo e veio a óbito no PSM.

Ele seria morador do bairro do Ipanema.

