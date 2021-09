Homem é morto a pauladas no meio da rua, em Placas

(Foto:Reprodução) – Um homem, até o momento identificado com Dhackson Conceição, foi morto no final da madrugada de terça-feira, 14, no município de Placas, oeste do Pará.

Durante o crime, que aconteceu próximo a uma lanchonete, a vítima recebeu inúmeras pauladas em sua cabeça.

Imagens gravadas por câmeras de segurança próximas ao local do crime mostram o momento em que o assassino se aproxima da vítima, que dormia no chão. Utilizando um pedaço de madeira, o criminoso ataca Dhackson diversas vez com violentas pauladas na cabeça, o que levou o homem a óbito.

As polícias Civil e Militar foram acionadas após o corpo ter sido encontrado e de imediato seguiram e busca do suspeito, que foi localizado ainda pela manhã. Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis.

