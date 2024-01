Homem tem mão decepada e orelha cortada após discussão em Jacareacanga, no PA; agressor também ficou ferido

Caso ocorreu na comunidade Castanheira; segundo informações, vítima e agressor discutiram no domingo (31), no dia seguinte a vítima teria ido até o barraco do agressor com um facão e desferido um golpe contra ele, para se defender, o suspeito teria tomado a arma e decepado a mão e cortado a orelha da vítima.

Uma discussão na comunidade Castanheira, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, resultou em uma tentativa de homicídio na segunda-feira (01), deixando dois homens feridos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada por volta das 14h30, por uma pessoa que informava que dois homens estavam esfaqueados na comunidade. Ao chegar ao local, a guarnição confirmou a veracidade dos fatos. Os envolvidos no incidente foram identificados como Francisco da Conceição Silva, de 34 anos, e Antônio Diego Torres de Jesus, de 34 anos.

De acordo com o relato de Francisco, que sofreu lesões na mão, a discussão com Antônio começou na noite de domingo (31). Na segunda (01), o confronto escalou quando Antônio, armado com um facão, atacou Francisco em um barraco pertencente a um homem identificado pelo prenome Everaldo. Na tentativa de se defender, Francisco foi ferido na mão esquerda e, em um contra-ataque, conseguiu desarmar Antônio, ferindo-o na orelha e decepando sua mão esquerda.

Após o incidente, Everaldo foi informado dos acontecimentos e se deslocou até o barraco e ficou com Francisco e Antônio aguardando a chegada da polícia. Ambos foram levados ao posto de saúde do Cabaçal, onde receberam os primeiros socorros do enfermeiro Jesiel Lemos Brandão. Segundo o relatório médico, ambos estão em condição estável; Antônio está em observação, enquanto Francisco foi detido.

O enfermeiro também comunicou o secretário de Saúde de Jacareacanga sobre a gravidade da situação. Foi organizado um transporte aéreo, visando a transferência dos feridos para Jacareacanga. E um soldado acompanhará o suspeito até a delegacia local para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/13:44:24

