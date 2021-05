Homem tenta assaltar posto de combustível armado com um garfo em Santarém

Garfo era a “arma” utilizada na tentativa de assalto — Foto: Divulgação

Segurança do estabelecimento percebeu que o assaltante não estava armado. Caso aconteceu no bairro Aparecida.

Mais um caso inusitado foi registrado na delegacia de Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará. Nesta quinta-feira (13) um homem foi preso após tentar assaltar um posto de combustível armado com um garfo.

De acordo com informações da polícia, o homem estava em uma moto. Ele chegou no posto, abordou um dos frentistas e anunciou o assalto. O caso aconteceu na avenida Magalhães Barata (a Rodagem), no bairro Aparecida.

Um segurança que estava próximo ao local observou a ação do criminoso, que escondia a suposta arma embaixo da camiseta. O segurança percebeu então que o assaltante não estava com uma arma de fogo e conseguiu rendê-lo.

Ao levantar a camisa do assaltante, o segurança constatou que a suposta arma, na verdade, era um garfo.

A Polícia Militar foi acionada e o assaltante foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para as devidas providências.

Por Dominique Cavaleiro e Érique Figueirêdo, G1 e TV Tapajós — Santarém, PA

