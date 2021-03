Filha que planejou roubo que resultou na morte do pai é presa em Altamira

(Foto:Reprodução) – Maria Etiany da Silva Rodrigues foi presa na manhã desta terça-feira (30) na comunidade rural Michila que fica entre Altamira e Vitória do Xingu.

Para a polícia ela teve participação no crime que resultou na morte do pai dela. No último dia 02 de fevereiro, no bairro Sudam I, João Eduardo Rodrigues de 66 anos, saia de casa para trabalhar quando foi abordado pelos criminosos que anunciaram o assalto. A vítima tentou reagir e foi atingida com um tiro e morreu.

Durante as investigações, a filha compareceu a delegacia informando que teria planejado o crime para roubar o dinheiro que o pai guardava, mas o assalto acabou em um latrocínio, roubo seguido de morte.

Pabrício Cardonha Batista seria o último suspeito envolvido na morte do açougueiro. Ele se entregou dois dias após a polícia civil cumprir mandados de prisão contra Débora Macieira e Pedro Rodrigo Corrêa dos Santos que foram presos no dia 1 março por uma equipe da policia civil. Segundo informações Débora seria namorada da filha da vítima.

