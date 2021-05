Sepultada jovem que estava com filho no carro que caiu de ponte no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O perito criminal Sandro Lúcio da Santos, disse entrevista, ao Só Notícias, que “foi uma saída de pista, (o carro) bateu na cabeceira da ponte e caiu. Quando cheguei o corpo já estava fora do veículo, não deu para precisar se foram populares que tiraram ou foi ejetada. Não tem indício de outro veículo e também não dá para precisar o que provocou a saída, como foi à noite, tem vários fatores. Saiu, bateu no canto direito e caiu. O filho passou a noite ao lado dela”, explicou.

Eles estavam em um Fiat Siena que caiu, na segunda ponte do rio Braço Norte, na MT-419, que liga Guarantã do Norte a Novo Mundo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois estavam sendo procurados desde terça-feira devido a demora para chegar em casa. Ontem, por volta das 10h, familiares que estavam fazendo buscas viram o carro que caiu da ponte, que tem cerca de 3 metros de altura.

A estudante Luíza Silva de Souza, de 23 anos, foi sepultada, esta manhã, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) onde residia. O velório ocorreu durante à noite e essa madrugada, na capela São Judas Tadeu. Seu filho, de 5 anos, que também estava no veículo, quebrou dois dentes e teve escoriações pelo corpo, foi levado para atendimento médico e passa bem.

