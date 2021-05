Adolescente de 13 anos usada como escrava sexual é resgatada em Castanhal (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os agentes juntamente com membros do Conselho Tutelar constataram que a criança estava vivendo em estado de vulnerabilidade social. A vítima foi resgatada e levada para o Conselho Tutelar de Castanhal para procedimentos cabíveis.

(Foto:Reprodução) – Uma adolescente de 13 anos, que vivia em situação de escravidão sexual, foi resgatada pela Guarda Civil com apoio ao Conselho Tutelar, na última segunda-feira, 10, no bairro Santa Helena, em Castanhal, região nordeste do Pará.

You May Also Like