Homem de 30 anos morre afogado em praia do Pará

(Foto: Reprodução)- Tragédia na Praia do Sossego: Hananeel Ávila morre afogado. Polícia investiga o caso. Corpo foi levado ao IML de Marabá.

Um final de semana que prometia alegria e diversão terminou de forma trágica na Praia do Sossego, localizada em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. Hananeel Faustino Ávila de Sousa, de 30 anos, morreu enquanto se divertia na tarde de domingo (28). A Polícia Civil foi informada da tragédia por volta das 15h40.

O corpo de Hananeel foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por necropsia antes de ser liberado para velório e sepultamento. As circunstâncias do afogamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Hananeel, natural de São Paulo, trabalhava na planta da Correias Mercúrio no Distrito Industrial de Marabá, onde atuava como coordenador de manutenção. Após a necropsia, seu corpo foi levado de volta para São Paulo, onde reside sua família.

Praia do Sossego

A Praia do Sossego é um ponto turístico popular entre moradores locais e visitantes, conhecida por sua beleza natural e tranquilidade. A praia atrai famílias inteiras, especialmente durante os fins de semana.

Embora situada no município de Bom Jesus do Tocantins, a Praia do Sossego tem acesso facilitado através do núcleo São Félix, em Marabá, favorecendo a visitação por veranistas marabaenses. A região oferece um total de oito praias, todas localizadas na comunidade conhecida como Bacabal.

Essa tragédia serve como um lembrete da importância das precauções de segurança ao frequentar áreas de lazer aquáticas. As autoridades locais continuam a investigar as circunstâncias do afogamento.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2024/09:05:20

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

