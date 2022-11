Homem tenta matar companheira e enteado a facadas no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem que teve a identidade preservada pela polícia, foi preso no início da tarde de segunda-feira (21), suspeito de tentar matar a companheira e o enteado com golpes de faca. O caso aconteceu no Setor Jardim Ariane, na cidade de Redenção no sul do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, no início da madrugada de segunda-feira, o homem iniciou uma discussão que envolveu a companheira dele e o enteado.

No calor da discussão, o homem se armou de uma faca e aplicou vários golpes de faca na companheira que foi levada para atendimento em uma unidade de saúde municipal. Após praticar o crime, o homem se evadiu do local.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e fez buscas nas ruas do Setor Ariane, na tentativa de prender o acusado. Por volta do meio-dia, o suspeito voltou a residência com a intenção de matar o enteado menor de 16 anos de idade.

Uma guarnição militar, que já estava procurando pelo suspeito, foi acionada e desta vez conseguiu êxito, prendendo o homem que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio.

Após ser feito o procedimento policial, o acusado foi conduzido para a o presídio de Redenção, onde se encontra à disposição da Justiça. (Com informações do Debate Carajás com Portal Moju News).

Jornal Folha do Progresso em 24/11/2022/08:54:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...